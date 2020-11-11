Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/11/ru_1067570/
Дата распечатки: 11.11.2020 15:29
 
11.11.2020 14:36 Общество, Политика

Корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява арестован на 15 суток

Минск, 11 ноября. Корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява арестован на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Такое решение приняла 11 ноября судья суда Первомайского района Минска Анастасия Лейковская. 

Ляву задержали в Минске 8 ноября. Тогда же в столице были задержаны журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, фотожурналисты Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии") и Виктор Толочко, в Витебске — журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с "Белсатом".

На сегодняшний день, по данным БАЖ, в заключении остаются 17 журналистов.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 11 Ноябрь 2020, 15:29
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239