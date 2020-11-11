Главный внештатный инфекционист Минска — Кочановой: Диалог будет там, где этого захочет народ Беларуси

Минск, 11 ноября. Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней Белгосмедуниверситета Никита Соловей ответил на последние заявления председателя Совета Республики Натальи Кочановой в адрес медиков.



10 ноября во время видеоконференции с руководителями медучреждений Кочанова выразила недоумение по поводу того, что медики выходят на акции протеста. Чиновница призвала их решать проблемные вопросы на "диалоговых площадках", а также заявила, "диалога на улицах не будет".



"Диалог, Наталья Ивановна, будет там, где этого захочет народ Беларуси", — написал в "Фейсбуке" Никита Соловей.



"Госпожа Кочанова! Надеюсь, такое обращение будет привычным от рабов? Ведь именно так нас, врачей, воспринимают сейчас чиновники и администраторы, считая, что лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем, — пишет медик. — За это нас надо паковать, избивать и в тюрьмы помещать. Обязанности есть, прав никаких нет. Ну да ладно. Итак, вы заговорили про диалог. На улицах вы общаться не хотите. Что ж, facebook тоже отличная диалоговая площадка".



Никита Соловей перечислил по пунктам, "что именно не устраивает сегодня очень многих медицинских работников": "безграничное насилие силовых структур в отношении мирных граждан"; "имитация выборов"; "ложь обо всем и на всех уровнях", в том числе — о статистике заболеваемости от коронавирусной инфекции; "отчисления студентов медицинских ВУЗов и не только"; "задержания, избиения, аресты, увольнения наших коллег".



"Я старался честно и, надеюсь, по существу изложить свои позиции и позиции большинства моих коллег. Если сможете ответить — будем рады. Только конкретно, по пунктам и без лапши. Ее мы уже наелись за предыдущие 26 лет", — пишет главный внештатный инфекционист Минска.



Белорусские медики продолжают активно протестовать против насилия и фальсификации выборов президента. Помимо участия в уличных маршах, работники многих медучреждений также регулярно выходят на акции солидарности с задержанными коллегами. Многие медработники по политическим мотивам были уволены, задержаны, осуждены, арестованы и подвергнуты крупным штрафам.