Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 11.11.2020 21:38
 
11.11.2020 21:24 Политика, Общество

Журналист Олег Груздилович на Окрестина, суд — 12 ноября

Минск, 11 ноября. Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Рассмотрение его административного дела должно было состояться сегодня, но было перенесено на завтра, 12 ноября.

При задержании силовики показали Груздиловичу снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был запечатлен. В тот день репортер работал по заданию редакции газеты "Народная Воля".

До сих пор неизвестна судьба задержанного 8 ноября в центре Минска журналиста информационной компании БелаПАН Яна Авсеюшкина.

БелаПАН.

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