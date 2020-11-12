12.11.2020 10:55 Фото
Суд над журналистом Олегом Груздиловичем
12 ноября суд Фрунзенского района Минска рассматривает административное дело журналиста Олега Груздиловича.
12 ноября суд Фрунзенского района Минска рассматривает административное дело журналиста Олега Груздиловича.
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