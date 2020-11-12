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Дата распечатки: 12.11.2020 11:28
 
12.11.2020 10:55 Фото

Суд над журналистом Олегом Груздиловичем

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12 ноября суд Фрунзенского района Минска рассматривает административное дело журналиста Олега Груздиловича.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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