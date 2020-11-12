12.11.2020 15:19 Политика, Общество
Верховный суд признал недействительным одно из трех предупреждений "ТУТ БАЙ МЕДИА", вынесенных Мининформом
Минск, 12 ноября. Верховный суд частично удовлетворил иск ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и признал недействительным одно из трех письменных предупреждений Министерства информации, на основании которых госорган счел возможным приостановить выпуск сетевого издания tut.by. Соответствующее решение на основном судебном заседании 12 ноября приняла судья Алла Кривицкая.
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