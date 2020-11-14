Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/14/ru_1068029/
Дата распечатки: 14.11.2020 16:53
 
14.11.2020 16:21 Общество, Политика

Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

Минск, 14 ноября. Журналист БелаПАН Павел Добровольский 14 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста. Его Павел отбывал в Барановичах (Брестская область), куда был доставлен из Минска.

Добровольского задержали днем в пятницу, 30 октября. После полудня в редакцию от него поступило сообщение: "Милиция в масках пришла". В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк признала Добровольского виновным в участии в несанкционированной акции 18 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила подвергнуть его аресту. Между тем Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ.

В настоящее время 15-суточный арест за якобы участие в несанкционированной акции отбывает еще один журналист БелаПАН — Ян Авсеюшкин. Он был задержан 8 ноября в Минске во время освещения Марша народовластия. О задержании Ян успел сообщить родным по телефону. На свободу из жодинского изолятора Авсеюшкин должен выйти 23 ноября.

БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Суббота, 14 Ноябрь 2020, 16:53
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239