В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий

Минск, 15 ноября. В Минске задержана фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. "Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович", — сказал Алесь Пилецкий по телефону.

Подробности задержания журналистки в Минске не сообщаются.