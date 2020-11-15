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Дата распечатки: 15.11.2020 14:11
 
15.11.2020 13:39 Общество, Политика

В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — Алесь Пилецкий

Минск, 15 ноября. В Минске задержана фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. "Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович", — сказал Алесь Пилецкий по телефону.

Подробности задержания журналистки в Минске не сообщаются.

БелаПАН.

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