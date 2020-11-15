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Дата распечатки: 15.11.2020 15:42
 
15.11.2020 14:49 Общество, Политика

В Минске задержан фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго

Минск, 15 ноября. В Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго. По информации БелаПАН, его доставили в УВД Московского района.

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в Витебске задержан журналист Игорь Матвеев, в Гродно — фотограф Евгений Бузук.

Ранее сообщалось о задержании в Минске фотографа Евгения Отцецкого и фотожурналиста "Нашай Нівы"Александры Пилипович-Сущиц, в Гродно — корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, в Витебске — фотожурналиста tut.by и "Народной Воли" Алеся Пилецкого.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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