В Минске задержан фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго

Минск, 15 ноября. В Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго. По информации БелаПАН, его доставили в УВД Московского района.

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в Витебске задержан журналист Игорь Матвеев, в Гродно — фотограф Евгений Бузук.

Ранее сообщалось о задержании в Минске фотографа Евгения Отцецкого и фотожурналиста "Нашай Нівы"Александры Пилипович-Сущиц, в Гродно — корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, в Витебске — фотожурналиста tut.by и "Народной Воли" Алеся Пилецкого.