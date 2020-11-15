Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/15/ru_1068094/
Дата распечатки: 15.11.2020 15:42
 
15.11.2020 15:20 Общество, Политика

Не менее 13 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске

Минск, 15 ноября. Не менее 13 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске в ходе акций протеста 15 ноября.

Так, в Минске задержаны журналисты БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская, корреспондент Tribuna.cоm Александр Ивулин, фотограф Евгений Отцецкий, фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, журналистка Татьяна Гаврильчик.

В Гродно, по информации Белорусской ассоциации журналистов, задержали корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, фотографа Евгения Бузука, журналиста autogrodno.by Михаила Кунцевича.

В Витебске задержаны фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий и журналист Игорь Матвеев.

Ранее также сообщалось о задержании в районе станции метро "Пушкинская" в Минске корреспондентов ТАСС Юрия Шамшура и БелТА Андрея Покумейко. После проверки документов их отпустили.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 15 Ноябрь 2020, 15:42
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239