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Дата распечатки: 15.11.2020 17:16
 
15.11.2020 16:07 Общество, Политика

В Бресте на акцию сторонников перемен вышли около 250 человек, не менее 10 из них задержаны

Брест, 15 ноября. Около 250 человек приняли участие в воскресной акции сторонников перемен в Бресте.

Акция прошла в центре города на пешеходной улице Советской. Люди собрались в колонну около 14.00 рядом с кинотеатром "Беларусь". Участники марша скандировали: "Я выхожу", "Убийцы!", "Трибунал!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Брест наш город!".

Примерно в 14.45 колонна подошла к проспекту Машерова, выход на который был перекрыт ОМОНом. Колонна развернулась и направилась в обратную сторону по улице Советской. Примерно в 15.20 на перекрестке с улицей Маяковского протестующие начали расходиться.

"По имеющимся у меня сведениям, сегодня в Бресте задержано как минимум 10 человек, — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Пять человек силовики задержали на перекрестке Советской с проспектом Машерова во время шествия. До его начала — трех человек рядом с ЦУМом на проспекте Машерова, двух — около кинотеатра "Беларусь".

Также в разных частях Бреста люди с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

Лариса Шиганова, БелаПАН.

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