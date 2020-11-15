В Минске и других городах прошли акции памяти Романа Бондаренко

Минск, 15 ноября. В Минске, во всех областных центрах и ряде других городов сегодня прошли акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Количество задержанных исчисляется сотнями.

На 15 ноября в социальных сетях анонсировался Марш смелых. Граждане планировали собраться возле станции метро "Пушкинская", где 10 августа погиб участник протестной акции Александр Тарайковский, и пройти по проспекту Пушкина и улице Орловской к "площади Перемен" — двору дома 62 на улице Червякова. Там 11 ноября был избит Роман Бондаренко, которого отвезли в милицию, а потом в больницу, где вечером 12 ноября он, не приходя в сознание, скончался.

За полтора часа до начала акции с традиционной формулировкой "в целях обеспечения безопасности пассажиров" руководство метрополитена закрыло 14 станций (три — на первой линии, семь — на второй и все четыре — на третьей). Они не работали с 10.35 до 16.55. Мобильный интернет отсутствовал примерно с 10 часов до 17.35. Сообщалось также о временном отключении проводного интернета в районе "площади Перемен".

Силовики не позволили протестующим сформировать колонну возле станции метро "Пушкинская", произошли массовые задержания на проспекте Пушкина и в прилегающих дворах. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого раздалось два взрыва. У развязки проспект Пушкина — улица Тимирязева — улица Орловская — проспект Победителей был выставлен усиленный кордон с колючей проволокой, поскольку анонсированный маршрут пролегал мимо Дворца Независимости — нынешней рабочей резиденции Александра Лукашенко.

Несколько тысяч человек собрались на самой "площади Перемен". Туда прибыли силовики, однако они находились в меньшинстве и вскоре отступили. После этого часть людей покинули двор, а силовики привлекли дополнительные подразделения и оказались в большинстве. "Площадь Перемен" была зачищена, остававшихся протестующих задержали. Мемориал был частично уничтожен: сорваны флаги, плакаты, растоптаны лампадки, часть цветов. Прочесывались также близлежащие дворы и дома. В районе улиц Червякова и Орловской были слышны взрывы и выстрелы. После 18 часов начался полный снос мемориала.

Акции прошли также в других столичных районах: Зеленый Луг, у торгового центра "Рига", возле Национальной библиотеки. Известная активистка Нина Багинская в одиночку гуляла с бело-красно-белым флагом по площади Независимости и одноименному проспекту.

Почтить память Бондаренко в разном формате вышли жители всех областных центров, а также Солигорска, Дзержинска, Барановичей, Жодино, Мозыря, Березы, Новогрудка, Бобруйска, Кобрина, Несвижа, Полоцка, Молодечно, Заславля, Чисти и других населенных пунктов. Судя по размещенным в соцсетях видеозаписях, в Барановичах силовики пытались провести задержание в аптеке, в Минске — в гастрономе на улице Червякова.

Всего, по данным правозащитников на 18.25, по стране задержано не менее 526 человек, в том числе 427 — в Минске. 99 человек задержано в других городах: Гродно (40), Новополоцке (13), Бресте, Новогрудке (по 8), Могилеве, Пинске (по 4), Гомеле, Полоцке, Молодечно (по 3), Витебске, Бобруйске (по 2), Светлогорске, Ивье, Жлобине, Кобрине, Вилейке, Орше, Осиповичах, Барановичах и Мозыре (по 1). Телеграм-канал волонтеров "Списки задержанных" дает цифру задержанных 570 (на 18.03).

Среди задержанных 18 представителей СМИ (по информации Белорусской ассоциации журналистов): Юлия Коцкая (БелаПАН, Минск), Андрей Шавлюго (БелаПАН, Минск), Юрий Шамшур (ТАСС, Минск, освобожден), Андрей Покумейко (БелТА, Минск, освобожден), Шура Пилипович-Сущиц (nashaniva.by, Минск), Евгений Отцецкий (фотограф-фрилансер, Минск), Алесь Пилецкий (tut.by, "Народная Воля", Витебск), Андрей Ломов (hrodna.life, Гродно), Игорь Матвеев (Витебск), Евгений Бузук (фотограф, Гродно), Михаил Кунцевич (autogrodno.by, Гродно), Александр Ивулин (by.tribuna.cоm, Минск), Татьяна Гаврильчик (Минск), Андрей Якимуш (Пинск, освобожден), Владислав Кулецкий (realt.by, Минск), Игорь Карней (Минск), Андрей Рабчик (Минск), Сергей Годяев (радиоведущий, Гродно).

Телеграм-канал медработников "Белые халаты" сообщил о задержании заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова кандидата медицинских наук Павла Моисеева и заведующего операционным блоком этого же учреждения кандидата медицинских наук Андрея Полуянчика. Задерживался также известный российский издатель уроженец Минска Борис Пастернак (74 года).

Правозащитники сообщают, что не менее пяти человек из милиции забрала "скорая", один доставлен в военный госпиталь.