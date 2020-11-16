Задержаны работавшие на марше пенсионеров журналисты Александра Квиткевич и Максим Лаврецкий

Минск, 16 ноября. Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета "Новы час") и Максим Лаврецкий (оператор информационной компании БелаПАН), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Они работали на сегодняшнем марше пенсионеров в центре Минска.

Накануне по всей стране во время акций памяти Романа Бондаренко было задержано более 20 представителей СМИ. В отношении некоторых составлены протоколы об административном правонарушении.