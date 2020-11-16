Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/16/ru_1068282/
Дата распечатки: 16.11.2020 19:16
 
16.11.2020 18:38 Политика, Общество

Задержаны работавшие на марше пенсионеров журналисты Александра Квиткевич и Максим Лаврецкий

Минск, 16 ноября. Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета "Новы час") и Максим Лаврецкий (оператор информационной компании БелаПАН), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Они работали на сегодняшнем марше пенсионеров в центре Минска.

Накануне по всей стране во время акций памяти Романа Бондаренко было задержано более 20 представителей СМИ. В отношении некоторых составлены протоколы об административном правонарушении.

БелаПАН.

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