Белорусская ассоциация журналистов стала обладателем первой канадско-британской премии за свободу СМИ

Минск, 16 ноября. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) награждена первой премией за свободу СМИ (Media Freedom Award) правительств Канады и Великобритании. Решение оглашено 16 ноября на международной конференции Global Conference for Media Freedom 2020, которая прошла онлайн.

Белорусская организация отмечена за "неизменную приверженность журналистской этике и принципам", "настойчивость и самопожертвование перед лицом все более целенаправленных репрессий против СМИ в Беларуси", сообщает пресс-служба МИД Канады.

"Когда свобода СМИ все чаще подвергается нападкам, мы воздаем должное БАЖ за ее борьбу в защиту прав и свобод, жизни и средств к существованию профессионалов СМИ в этой стране. Ее постоянные усилия по противодействию репрессиям и дезинформации гарантируют, что голоса журналистов и граждан будут услышаны и будут иметь значение", — отметил на церемонии министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец сообщил, что за последние три месяца в Беларуси зафиксировано более 400 грубых нарушений прав журналистов. Корреспонденты, освещающие массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов и государственного насилия, сами сталкивались с насилием и преследованиями, избиением, порчей и изъятием техники, арестами и несправедливыми судебными решениями.

"Журналисты работали буквально под пулями — и это в мирной стране. Трое получили ранения. Прямо сейчас 24 журналиста находятся за решеткой — за то, что они делали свою работу", — отметил Бастунец.

По его словам, белорусы уже привыкли терять доступ к независимым сайтам "по техническим причинам" в самые напряженные моменты политических кампаний или протестов, но "вряд ли можно было представить, что в "IT-стране", как любят называть Беларусь власти, будет полная блокировка интернета на протяжении целых трех дней и что в Минске каждые выходные во время акций протеста будет полностью заблокирован мобильный интернет".

Бастунец напомнил, что с 9 августа в Беларуси были заблокированы многие новостные сайты, а портал tut.by лишили официального статуса СМИ. Глава БАЖ отметил и проблемы с печатью и распространением газет "Народная Воля", "Комсомольская правда" в Белоруссии", "БелГазета" и "Свободные новости плюс".

"Власти пытаются ограничить распространение информации не только внутри страны, но и за рубежом, — отметил Бастунец. — Десяткам, если не сотням иностранных журналистов было отказано во временной аккредитации на выборах и в результате — в возможности освещать их. Далее власти лишили аккредитации и тех иностранных корреспондентов, которые ее имели".

"Задержания, штрафы, аресты, лишение аккредитации, депортация, давление на СМИ, физическое насилие, уголовные дела — это реалии сегодняшней Беларуси, — перечислил председатель БАЖ. — Сегодня право не защищает нас, сегодня мы защищаем право".