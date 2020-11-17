Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/17/ru_1068366/
Дата распечатки: 17.11.2020 15:10
 
17.11.2020 14:10 Общество

Задержанный на акции памяти Романа Бондаренко журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста

Минск, 17 ноября. Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста. Такое решение принял 17 ноября судья суда Советского района Минска Сергей Шатило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). 

Тарас Круцких был задержан 15 ноября во время акции памяти Романа Бондаренко. В БАЖ отмечают, что он не работал на этой акции как журналист. 

На Круцких составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за сопротивление милиции (ст. 23.4 КоАП). 

Тарас Круцких (Тарналицкий) сотрудничает с независимыми медиа, в настоящее время — с онлайн-ресурсом av.by. 

15 ноября в Минске было задержано 24 журналиста.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Вторник, 17 Ноябрь 2020, 15:10
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239