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Дата распечатки: 18.11.2020 18:41
 
18.11.2020 17:28 Общество, Политика

Видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий арестован на 15 суток

Минск, 18 ноября. Видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий осужден на 15 суток ареста. Такое решение 18 ноября приняла судья суда Ленинского района Минска Татьяна Шотик. 

Лаврецкий был задержан 16 ноября после марша пенсионеров в столице вместе с журналисткой Александрой Квиткевич (портал tut.by, газета "Новы час"). В их отношении составили протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и отправили в изолятор временного содержания на Окрестина. 

Квиткевич сегодня также была осуждена на 15 суток ареста судом Ленинского района Минска. 

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в этом году сотрудники СМИ отбыли в общей сложности 900 суток арестов. На сегодняшний день в заключении остаются 20 человек.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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