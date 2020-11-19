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Дата распечатки: 19.11.2020 19:14
 
19.11.2020 18:11 Общество, Политика

Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение результатов медосвидетельствования Романа Бондаренко

Минск, 19 ноября. Генеральная прокуратура возбудила дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и "иного лица" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", — сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

"Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении.

БелаПАН.

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