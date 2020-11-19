Задержана журналистка tut.by Катерина Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко (обновлено)

Минск, 19 ноября. Вечером 19 ноября в Минске задержана журналистка портала tut.by Катерина Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко.

"Неизвестные в штатском и в масках вывели Катерину Борисевич из дома и увезли. Куда — мы пока не знаем", — сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

На видео, которое размещено в телеграм-канале БАЖ, видно, как Борисевич выходит к микроавтобусу из подъезда своего дома в Минске в сопровождении людей в гражданской одежде.

В свою очередь портал tut.by полагает, что действия силовиков могут быть связаны с опубликованной ранее статьей Борисевич о погибшем после конфликта на "площади Перемен" Романе Бондаренко.

Дочь Борисевич сообщила tut.by, что Катерина вышла в магазин, а вскоре в сопровождении силовиков вернулась домой. По словам дочери, в квартире прошел обыск, забрали ноутбук. Меньше чем через час журналистку увезли неизвестные в масках.

Незадолго до этого Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и "иного лица" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", — сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

"Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении.

Часть 3 статьи 178 УК предусматривает лишение свободы до трех лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения.

Обновление. Редакции tut.by стало известно, что Катерину Борисевич везут в СИЗО КГБ. Завтра журналистку должны допросить. В каком статусе — пока неизвестно.