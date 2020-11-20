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Дата распечатки: 20.11.2020 19:43
 
20.11.2020 18:16 Политика, Общество

Журналистка "Белсата" Андреева обвинена по уголовной статье и арестована на два месяца

Минск, 20 ноября. Журналистке телеканала "Белсат" Екатерине Андреевой 20 ноября выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Мера пресечения — два месяца ареста (до 20 января 2021 года), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Андреева не признает вину и отказывается давать показания. Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино. Андреевой грозит до трех лет лишения свободы.

По месту регистрации журналистки был проведен обыск, ничего не изъято.

Андреева была объявлена подозреваемой по уголовному делу после задержания 15 ноября в доме на Сморговском Тракте в Минске, откуда она вела прямую трансляцию с "площади Перемен", где силовики зачищали народный мемориал умершего от побоев Романа Бондаренко. Помимо этого корреспондент была признана виновной по статьям 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП и арестована на семь суток. Вместе с Андреевой была задержана ее коллега Дарья Чульцова. Она также получила семь суток ареста. Об уголовном преследовании Чульцовой информации нет.

БелаПАН.

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