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Дата распечатки: 25.11.2020 03:27
 
25.11.2020 02:30 Общество

"Тойота" едва не протаранила памятник на площади Победы в Минске

Минск, 25 ноября. Автомобиль "Тойота" под управлением 33-летнего жителя Борисова едва не протаранил монумент на площади Победы в Минске. ДТП произошло 24 ноября в 21.41.

На записях с камер наблюдения, опубликованных ГАИ МВД, видно, как машина на большой скорости въезжает на площадь по прямой со стороны цирка, проезжает мимо гулявшего там гражданина и вечного огня, затем въезжает на ступени монумента, загорается и, переворачиваясь в воздухе, падает на противоположной стороне кольца.

Водитель госпитализирован. Случившееся он пояснить не смог. "Мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде", — сообщает МВД.

БелаПАН.

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