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Дата распечатки: 25.11.2020 20:16
 
25.11.2020 18:52 Общество

В связи с коронавирусом на полгода продлен срок действия справок юридических и физических лиц

Минск, 25 ноября. В связи с коронавирусом на полгода продлен срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Соответствующий указ 25 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Совет министров определит "исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы". Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения "и многих иных документов".

"Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя зарекомендовал в первую волную пандемии. Так, согласно указу № 172 от 19 мая 2020 года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля 2020 года, автоматически продлевались на 3 месяца", — отмечается в релизе.

БелаПАН.

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