Более 350 человек задержано на воскресных акциях протеста

Минск, 29 ноября. Традиционные воскресные акции протеста состоялись 29 ноября в Минске, других городах и поселках. Второй раз подряд они носили децентрализованный характер, чтобы распылить силы блюстителей порядка и уменьшить количество задержанных.

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" на 23.00, задержано 360 человек в столице, а также в Витебске, Ивье, Жодино, Гродно, Бресте, Ляховичах, Барановичах, Молодечно, Дзержинске, Смолевичах, Лиде, пристоличных поселках Лесной и Боровляны, а также агрогородке Коробчицы (Гродненская область).

Наибольшее количество задержанных — в Минске. ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании в городе "около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства".

В списке правозащитников не менее 303 задержанных в столице. Некоторые из них отпущены.

Среди задержанных — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук (находится в Центре изоляции правонарушителей), врач-невролог Руслан Бадамшин, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend), юрист Ольга Смолянко, актриса Елена Гиренок, многодетная мать Инна Добротвор, 75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско.

В Гродно силовики задержали пожилую женщину под бело-красным зонтом.

Были задержаны также брестские журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by) и Максим Хлебец ("Брестская газета"), в Минске — фотокорреспондент газеты "Новы Час" Яна Трусило. Коршунова и Хлебца отпустили после составления протоколов, вероятно, по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Трусило отправили в ЦИП, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сегодняшнее воскресенье — 16-е подряд, когда проводятся наиболее массовые уличные акции. Как и 22 ноября, протест проходил в формате "маршей соседей" — без единой точки сбора, участники собирались и проводили шествия в своих районах.

Наиболее массовые акции в столице состоялись в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Сухарево, Малиновка. Группы протестующих также собирались возле станции метро "Пушкинская" (на месте гибели Александра Тарайковского), в районе больницы скорой помощи, вблизи жилого комплекса "Маяк Минска", на проспекте Дзержинского, на улице Маяковского, в районе торгового дома Рига на ул. Сурганова. В популярных телеграм-каналах распространялась информация о прошедших акциях в других частях города, во дворах жилых домов. Оценить количество акций и их участников сложно.

Традиционно был закрыт ряд станций Минского метрополитена: в 11.05 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрыли станции "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа" (Московская линия), "Немига", "Купаловская" (Автозаводская линия). Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Открылись станции в 15.17.

Одновременно с закрытием станций метро в Минске, как и в прошлые воскресные дни, отключался мобильный интернет.