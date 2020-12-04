ЕФСР: Выданный Беларуси кредит пошел на финансирование дефицита бюджета

Минск, 4 декабря. Кредит в размере 500 млн долларов США, выделенный Евразийским фондом стабилизации и развития, пошел на финансирование дефицита белорусского бюджета, а не на выплаты за газ. Об этом заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков 4 декабря на пресс-конференции в рамках Евразийского конгресса.

"Действительно, в прессе звучали оценки, и они, конечно же, не соответствуют действительности (о перечислении кредита ЕФСР на погашение задолженности за газ. — БелаПАН.). Антикризисную программу с правительством Беларуси мы, как и с другими странами ЕАЭС, начали прорабатывать еще весной этого года, когда началась первая волна пандемии", — сказал Широков.



По его словам, антикризисная программа была нацелена на финансирование непредвиденных расходов бюджета, с которыми страны ЕАЭС столкнулись в этом году в связи с пандемией.



Как считает Широков, несмотря на отсутствие в Беларуси жестких карантинных мер, страна все равно пострадала из-за закрытия границ с соседними государствами. "Нами была проведена оценка дополнительных расходов, которые стала нести Беларусь, и наш кредит Беларуси пошел на финансирование дефицита бюджета, который возник в связи с преодолением последствий пандемии", — добавил он.



Кредит в размере 500 млн долларов Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами ЕФСР, перечислил Беларуси в октябре. Средства предоставлены до 10 лет со льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет). "Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19", — пояснял Евразийский банк развития.



Для получения средств белорусские власти направили кредитную заявку, в которой предусмотрели меры поддержки системы здравоохранения и населения, а также шаги по "реализации осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок", сообщал ЕАБР.



Между тем министр финансов России Антон Силуанов в сентябре отмечал, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ. В октябре, после получения кредита ЕФСР, белорусское правительство сообщило о погашение задолженности за российский газ.



Напомним, весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего между странами возник спор по ценам на газ. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов.