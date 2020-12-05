37 стран ОБСЕ призвали власти Беларуси включиться в диалог по урегулированию кризиса

Минск, 5 декабря. Властям Беларуси следует поддержать попытки действующего и будущего председателей ОБСЕ способствовать национальному диалогу с учетом продолжающихся нарушений прав человека после президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении от имени 37 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Мы настоятельно призываем Беларусь вступить в диалог в рамках ОБСЕ и полностью поддерживать нынешнего и будущего председателей ОБСЕ и их усилия по содействию национальному диалогу в Беларуси. Мы готовы поддержать и способствовать инклюзивному национальному диалогу с целью устойчивого урегулирования нынешнего кризиса, защиты суверенитета и независимости Беларуси, а также ее безопасного, демократического и процветающего будущего", — говорится в заявлении, которое 4 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитала постоянный представитель Финляндии при этой международной организации Пяйви Лайвола де Розьера.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями серьезных и продолжающихся нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Отчет докладчика Московского механизма [ОБСЕ], профессора Вольфганга Бенедека, предоставил нам большое количество доказательств о мирных демонстрантах, подвергшихся жестоким нападениям и пыткам со стороны властей просто за то, что они настаивали на проведении свободных и справедливых выборов, на лучшем демократическом будущем для своей страны", — отмечается в документе.

В заявлении от имени 37 государств ОБСЕ также говорится, что "по достоверным сообщениям, после президентских выборов количество арестов мирных демонстрантов, журналистов и правозащитников оценивается в 30.000". "Количество политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политзаключенных продолжает расти и насчитывает более 100 фамилий. Нет никаких указаний на то, что власти расследуют тысячи задокументированных сообщений о жестокостях и пытках со стороны полиции, зафиксированных с середины августа, или об убийствах протестующих. Мы осуждаем применение силы против белорусов, использующих свои права человека и основные свободы", — сказано в совместном заявлении.

Как говорится в отчете докладчика ОБСЕ, похоже, что ни одна профессиональная или социальная группа в Беларуси не избежала усилий белорусских властей по подавлению мирного инакомыслия. Давление на медицинское, академическое сообщество и СМИ было особенно сильным. Критики правительства и деятели оппозиции столкнулись с принудительной высылкой, подчеркивают государства — подписанты заявления.

Они уверены, что в Беларуси явно нарушаются принципы и обязательства ОБСЕ в отношении уважения прав человека и основных свобод, а также демократических принципов правления.

Заявление подписали следующие 37 государств — участников ОБСЕ: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

России в списке подписантов заявления нет.