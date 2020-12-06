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Дата распечатки: 06.12.2020 12:55
 
06.12.2020 11:58 Общество, Политика

Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram

Минск, 6 декабря. Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram.

По информации в соцсетях и телеграм-чатах, проблемы с доступом к сервису в основном наблюдаются у абонентов крупнейшего государственного провайдера "Белтелеком".

Как сообщалось, в центре Минска закрыты несколько станций метро. Примерно в 11.10 на вход и выход закрыта станция "Октябрьская" первой линии метро и станции второй линии — "Купаловская" и "Немига". Поезда на этих станциях следуют без остановки. Также на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую сопровождали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко.

Спецтехника силовиков сейчас рассредоточена по Минску (спецавтомобили замечены в центре и в некоторых районах столицы). Тем временем на Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждение демонтировано.

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

БелаПАН.

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