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Дата распечатки: 09.12.2020 18:58
 
09.12.2020 17:25 Финансы, Политика

Нацбанк сообщил о прекращении деятельности временной администрации "Белгазпромбанка"

Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом "Белгазпромбанк". Последний день работы временной администрации 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Временная администрация была введена 15 июня нынешнего года в соответствии с постановлением правления НБ РБ от 14 июня на шесть месяцев "в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".

Решение о прекращении деятельности временной администрации "принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления", отмечается в релизе.

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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