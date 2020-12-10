С 20 декабря белорусские граждане не смогут выехать из страны наземным путем

Минск, 10 декабря. С 20 декабря граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство в ней, не смогут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Формальная причина — борьба с коронавирусом.

10 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета министров от 7 декабря № 705, которое вносит изменения в постановления от 8 апреля № 208 "О введении ограничительного мероприятия" и от 30 октября № 624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания".

Главное новшество — дополнение во втором документе (вступает в силу через 10 дней после опубликования):

"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления (автодорожные, пункты упрощенного пропуска, на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах. — БелаПАН.).

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь лицами, указанными в части первой настоящего пункта...

Пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, прибывшими в Республику Беларусь и находившимися в самоизоляции, может быть разрешено в порядке, указанном в части второй настоящего пункта, по истечении 10 календарных дней с даты окончания срока самоизоляции.

Действие частей первой и третьей настоящего пункта не распространяется на:

- лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

- глав и членов официальных делегаций;

- водителей транспортных средств при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

- сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

- сотрудников республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющих доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

- граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, убывающих в служебную командировку;

- лиц, убывающих из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих;

- лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;

- граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — для выезда (не чаще одного раза в шесть месяцев. — БелаПАН.) из Республики Беларусь к месту постоянного проживания;

- лиц, выезжающих из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, — при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих;

- лиц, выезжающих (не чаще одного раза в шесть месяцев. — БелаПАН.) из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, — при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

- лиц, выезжающих (не чаще одного раза в шесть месяцев. — БелаПАН.) из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, — при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях".

Запрет на въезд иностранцев наземным путем в Беларусь (за исключением некоторых категорий) из-за пандемии коронавируса COVID-19 официально был введен 1 ноября. Фактически он начал действовать 29 октября, при этом поначалу не пропускались и белорусские граждане.

16 марта, критикуя решение России закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса, Александр Лукапшенко заявил: "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли".