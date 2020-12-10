Названы лауреаты Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека (дополнено)

Минск, 10 декабря. Белорусские правозащитные организации 10 декабря, в Международный день прав человека, назвали лауреатов Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека.

Церемония, которую вел заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, из-за пандемии коронавируса проходила онлайн.

Лауреатом в номинации "Правозащитник года" коллегия жюри назвала адвоката Татьяну Агееву (посмертно).

"Она адвокат со стажем 30 лет, восемь лет правозащитной деятельности, — сказал Горецкий. — После Площади 2010 года Татьяна Агеева была лишена лицензии на адвокатскую деятельность. Татьяна помогала Центру правовой трансформации (Lawtrend), сотрудничала с Белорусским документационным центром. Автор более чем девяти индивидуальных обращений в Комитет по правам человека ООН, один из них — от имени матери Юрия Захаренко".

Агеева умерла 2 ноября нынешнего года, причиной смерти стал коронавирус. Премию за нее получил сын, юрист БАЖ Олег Агеев.

Помимо Агеевой в шорт-лист премии в этой номинации вошли витебский правозащитник Павел Левинов и координатор волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" Мария (Марфа) Рабкова, которая находится в заключении и признана правозащитниками политзаключенной.

Победу в номинации "Журналист года" разделили журналистки портала tut.by Катерина Борисевич и телеканала "Белсат" Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова. Все они также находятся под стражей и признаны политзаключенными.

"Екатерина Андреева — это имя сейчас на слуху в белорусском обществе и за пределами нашей страны, — отметил Горецкий. — Звучит оно в связи с преследованием. Журналистка "Белсата" Екатерина Андреева постоянно вела стримы, неоднократно задерживалась и оштрафована за профессиональную деятельность. 15 ноября ее задержали, когда она вела стрим с разгона демонстрантов на "площади Перемен". 20 ноября ей было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Говоря о Борисевич, представитель БАЖ отметил, что во время и после выборов 2020 года она писала материалы, посвященные реализации и соблюдению прав и свобод человека. "За профессиональную деятельность — подготовку материала о гибели Романа Бондаренко — она находится за решеткой и обвинена по ст. 178 Уголовного кодекса за якобы разглашение медицинской тайны, что привело к тяжким последствиям", — сказал Горецкий.

"Журналистка Дарья Чульцова не раз была наказана за свою профессиональную деятельность, получала штрафы, — отметил он. — 15 ноября она работала вместе с Катериной Андреевой над стримом с "площади Перемен". Их вместе задержали. Она также подозреваемая по ст. 342 УК".

В номинации "Правозащитная кампания / инициатива года" лучшей признали кампанию "byCOVID-19. Помощь медикам Беларуси".

"Волонтерская инициатива byCOVID-19 организовала сборы в поддержку медиков в Беларуси во время первой волны коронавируса в марте—июне 2020 года и объединила более 1,5 тыс. волонтеров по всей Беларуси, — напомнил ведущий. — Они получали заявки от врачей и больниц, искали спонсоров, поставщиков, закупали средства индивидуальной защиты, концентраторы кислорода и другое оборудование. Собрали через краундфандинг рекордную на тот момент сумму 360 тыс. долларов, на которую закупили больше 450 тыс. средств индивидуальной защиты для врачей".

Горецкий подчеркнул, что инициатива byCOVID-19 продемонстрировала "способность белорусского общества объединяться и работать на благо совместных целей".

В шорт-лист этой номинации также вошли волонтерская служба ПЦ "Весна" и кампания "Правозащитники за свободные выборы".

Национальная премия за достижения в сфере прав человека была основана в 2008 году организацией "Правозащитный альянс". С 2011 года она является общей для всего белорусского правозащитного сообщества. Организациями — сооснователями премии выступают Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, ПЦ "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, комитет "Солидарность", Центр правовой трансформации, "Правовая инициатива", а также общественная инициатива против беззакония в судах и прокуратуре. Победителей определяет жюри, куда входят представители около трех десятков организаций.