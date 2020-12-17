Совет ЕС одобрил третий пакет санкций в отношении Беларуси

Минск, 17 декабря. Третий пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси принят 17 декабря на заседании Совета министров по окружающей среде стран ЕС, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета ЕС. Публикация решения в Официальном журнале ЕС ожидается сегодня до конца дня.

Вопрос по Беларуси был внесен в так называемый пункт А повестки заседания — это означает, что решение по нему утверждено министрами без обсуждения, так как было предварительно согласовано комитетом постоянных представителей (COROPER II).

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.

По неофициальной информации, санкции введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц.



Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО "Белтехэкспорт", "Дана холдинг/Дана Астра", ООО "Синезис", ОАО "Агат", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей".

Санкции введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, помощника президента по Гродненской области (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также значатся: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.



Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, "причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны". В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.



6 ноября Евросоюз расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.