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Дата распечатки: 20.12.2020 20:43
 
20.12.2020 19:34 Политика, Общество

Гродненские журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук освобождены после проверки документов и "профилактической беседы"

Минск, 20 декабря. Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова") освобождены после проверки документов и "профилактической беседы", сообщила Харевич.

Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".

На 19.30 правозащитникам известно о задержании не менее 141 человека в Минске, Гродно, Витебске, Борисове, Смиловичах (Червенский район Минской области), Новополоцке, Солигорске, Боровлянах (Минский район), Радошковичах (Молодечненский район Минской области).

БелаПАН.

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