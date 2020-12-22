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Дата распечатки: 22.12.2020 18:25
 
22.12.2020 18:14 Общество

В квартирах основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР

Минск, 22 декабря. Дома у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Об этом журналистам рассказала дочь Слуцкой Александра.

По словам Александры, сегодня они с матерью возвращались с отдыха в Египте. В минском аэропорту их попросили пройти через красный коридор. "Меня осмотрели очень формально, просто открыли чемодан, перекладывали для вида какие-то вещи, выписали протокол осмотра вещей и отпустили, и сказали, что Юлия сейчас выйдет", — рассказала дочь. Она безрезультатно прождала Слуцкую около часа.

Позже выяснилось, что в это время Слуцкую доставили домой и провели в квартире обыск. По информации Александры, после обыска Слуцую повезли в ДФР.

Обыск также прошел дома у программного директора "Пресс-клуба Беларусь" Аллы Шарко. Адвоката в квартиру не пустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, возле квартиры Шарко задержали заместителя главного редактора издания "Наша Ніва" Андрея Скурко, а также журнлистов портала onliner.by Татьяну Ошуркевич и интернет-ресурса mediazona.by Антона Мардиловича. После задержания журналистов Шарко вывели из квартиры. По имеющимся сведениям, она также доставлена в ДФР. Вскоре после этого журналистов отпустили. 

Обыск также проходит в офисе "Пресс-клуба". С чем связаны эти события, неизвестно.

"Пресс-клуб Беларусь" позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией "Пресс-клуб Беларусь" называет "сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси".

БелаПАН.

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