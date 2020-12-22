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Дата распечатки: 22.12.2020 21:27
 
22.12.2020 21:11 Экономика, Общество

Изменены нормы указа об оплате труда работников бюджетных организаций

Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко внес изменения в указа № 27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".

1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5 до 20% суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление 1 января 2022 года вырастет с 0,5 до 1 оклада в год.

Указ направлен на "восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление", сообщила пресс-служба Лукашенко.

БелаПАН.

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