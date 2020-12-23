США ввели дополнительные санкции против белорусских властей

Минск, 23 декабря. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 23 декабря наложило санкции на заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, Центризбирком, ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГУВД в целом, а также на подразделение "Альфа" Комитета госбезопасности.

Как заявляет Минфин США, Казакевич "несет ответственность за действия криминальной милиции" и ее роль "в проведении санкционированной Александром Лукашенко политики жестокого подавления продемократических протестов в Беларуси".

В американском министерстве отметили, что при Центризбиркоме Беларуси "во главе с председателем Лидией Ермошиной, зампредседателя Вадимом Ипатовым и секретарем Еленой Дмухайло" выборы прошли "с множеством нарушений, сделавших их несвободными и несправедливыми, в том числе с недопуском оппозиционных кандидатов, отказом наблюдателям в доступе на участки для голосования, утверждением неточных результатов подсчета голосов".

Столичный ОМОН, ГУВД Мингорисполкома и подразделение "Альфа" КГБ, как подчеркнули в Минфине США, "участвовали в жестоком подавлении мирных протестов в Минске после выборов".

"Минский ОМОН <…> неоднократно применял чрезмерную силу и дикую жестокость в отношении протестующих, задержанных и журналистов в Минске, — отмечается в сообщении. — Минский ОМОН — подразделение ГУВД Мингорисполкома, которое является частью МВД. "Альфа" КГБ — элитное подразделение белорусских спецслужб — оказывало поддержку минскому ОМОН при жестоком подавлении протестов в столице".

Сообщается, что теперь "вся недвижимость и доли в имуществе вышеперечисленных, которые находятся на территории Соединенных Штатов, в распоряжении или под руководством американских физических или юридических лиц, заблокированы. "Кроме того, любые субъекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам под санкциями, также блокируются", — пояснили в Минфине США.

"За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией OFAC, либо иным образом, инструкции OFAC, как правило, запрещают все операции, совершаемые физическими и юридическими лицами США в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, связанные с какой-либо недвижимостью или долями в имуществе перечисленных или иных лиц, находящихся под санкциями. Запрет включает внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг лицам под санкциями или в их интересах, получение вклада или средств, товаров или услуг от любого такого лица", — отметили в министерстве.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил: "Белорусский народ непрестанно стремится к мирному осуществлению своих основных демократических прав, а государство неоднократно отвечает на это жестоким подавлением". Наложением санкций 23 декабря, по его словам, Соединенные Штаты вдобавок к тому, что было принято США и их партнерами ранее, "продолжают привлекать к ответственности лиц и организации, осуществляющие неприемлемые действия".

Государственный секретарь США Майк Помпео написал на своей странице в "Твиттере": "Сегодня утром я ввел визовые ограничения для 39 физических лиц, а Министерство финансов США наложило дополнительные санкции на должностных лиц и организации за их роль в фальсификации выборов 9 августа и жестоких репрессиях в Беларуси". "Белорусский народ заслуживает свободных и справедливых выборов", — подчеркнул американский чиновник.

2 октября Соединенные Штаты ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Под санкции попали заместитель председателя Центризбиркома Беларуси Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев (теперь помощник президента по Гродненской области), его заместитель и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко (теперь первый замминистра внутренних дел), а также замминистра Александр Барсуков (теперь помощник президента по Минску) и заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков. Помимо этого, в списке значатся глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков (теперь глава МВД).

22 декабря Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". На основании этого документа президент США сможет ввести персональные визовые санкции против членов Центризбиркома и "участников манипуляций на выборах", в отношении каждого "правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ", а также любого причастного к нарушениям прав человека и репрессиям. При этом в пояснении к законопроекту уточняется, что подобные меры могут коснуться граждан любого государства, в том числе России.