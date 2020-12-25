Католики, греко-католики и протестанты празднуют Рождество

Минск, 25 декабря. Католики, греко-католики и протестанты отмечают один из важнейших праздников христианства — Рождество Христово. Торжественные богослужения проходят во всех белорусских храмах этих конфессий.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем пастырском послании призвал верующих победить в себе гордыню. "Бог не воспринимает гордыни, потому что она деморализует человека", он приходит, "чтобы смирением победить гордыню", говорится в послании. "Тьма не может победить тьму: только свету по силам сделать это. Ненависть не может победить ненависть: это под силу только любви. Гордыня не может победить гордыню: только смирение может это сделать", — отмечает глава белорусского католического епископата.



По его словам, зачастую в сердце человека нет места для Христа. "Бог просто не подходит современному миру и не вписывается в него, он не соответствует нашей повестке дня, нашим графикам, нашим приоритетам", — говорится в послании.



"Ежегодно выбирается слово года. В этом году, во времена пандемии коронавируса, лидером является английское слово lockdown, что означает "карантин", а именно изоляцию, — напомнил архиепископ. — Она нужна, чтобы вылечиться и сохранить физическое здоровье. Но в то же время мы не можем изолироваться от Христа и его Евангелия. Потому мы не должны допускать духовного "карантина", то есть изоляции от Христа, который через служение костела рождается в наших сердцах".



"Иисус стучится, откроем ему, — призывает Кондрусевич верующих. — Это очень важно сейчас в нашей Родине — Беларуси, которая переживает невиданный в своей истории социально-политический кризис, что длится уже пять месяцев. Среди множества ответов, которые предлагают политики, экономисты и общественные деятели, необходимо обратить внимание на то, что главной причиной кризиса является отсутствие в наших сердцах Иисуса с Его законом любить Бога и ближнего, прощать, даже своих врагов, быть справедливыми. Мы должны строить свое Отечество как цивилизацию жизни и любви. Мы не сможем сделать этого ненавистью и насилием, но с взаимной любовью".



Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).



Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу "для консультаций, как развалить страну".



Для разрешения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, но безрезультатно.



17 декабря в Минск направили апостольского нунция в Великобритании архиепископа Клаудио Гуджеротти. Он встречался с Лукашенко в качестве специального посланника папы Франциска, чтобы выразить тревогу и озабоченность понтифика ситуацией в Беларуси.



22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей рассказал журналистам, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы, в котором "излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича". "Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", — добавил Макей.