В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19

Минск, 29 декабря. В Беларуси начинается вакцинация населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" — 29 декабря первая партия вакцины против коронавируса прибыла в страну, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что "иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом". "Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке", — рассказал он.

Чиновник добавил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. Пиневич также поблагодарил российскую сторону "за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса".

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы. "Важно подчеркнуть рациональный подход страны-соседки к локальным клиническим исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения "Спутника V" для жителей Беларуси", — сказал он.

Помощь в поставке вакцины оказал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом "Спутник V".

Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания, добавил Дмитриев.

Ранее глава Минздрава Пиневич сообщал, что в Беларуси до конца весны планируют вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек, а затем "выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных".

25 декабря Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска рассказал, что в Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей.

"Мы планируем [привить] 1,2 миллиона. А сколько будет, зависит от вас. Может, и два миллиона. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем выбор вакцин", — сказал он.