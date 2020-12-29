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Дата распечатки: 29.12.2020 22:02
 
29.12.2020 21:11 Политика, Общество

Лукашенко: Рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных telegram-каналов, а голос разума

Минск, 29 декабря. О "непростых временах" заявил Александр Лукашенко на новогоднем балу для молодежи 29 декабря во Дворце Независимости.

"Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми", — сказал он.

БелаПАН.

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