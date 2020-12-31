Программный директор "Пресс-клуба" Алла Шарко остается под стражей

Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под стражей.



Как сообщил БелаПАН адвокат Сергей Зикрацкий, 31 декабря с Шарко проводились следственные действия. "Мера пресечения не изменена, Новый год Алла встретит в СИЗО", — сказал он. Подробности адвокат не сообщил в связи с подпиской о неразглашении.



Алла Шарко была задержана 22 декабря сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) после обыска в ее квартире. В тот же день обыски прошли в офисе организации, а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Шарко были задержаны основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии "Пресс-клуба" Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).



Позже пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки "по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа".



Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), остальные четверо — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК).



Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Судя по всему, обвинения предъявлены и остальным задержанным представителям "Пресс-клуба". Поскольку они не вышли на свободу, следует предположить, что им также отказано в изменении меры пресечения.