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Дата распечатки: 02.01.2021 19:10
 
02.01.2021 17:51 Общество

МВД: В первые сутки нового года на дорогах погибло пять человек, в том числе двое несовершеннолетних

Минск, 2 января. В первые сутки 2021 года на дорогах страны произошло 171 дорожно-транспортное происшествие, в 12 из них есть пострадавшие. Пять человек погибло, в том числе двое несовершеннолетних, травмировано 17 человек, сообщила пресс-служба МВД. 

За управление в нетрезвом состоянии задержано 107 водителей. Выявлено 159 граждан, находившихся за рулем без прав. 

Пешеходы стали нарушителями правил дорожного движения в 322 случаях. 96 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения. Выявлено 159 пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами, отмечается в сообщении.

БелаПАН.

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