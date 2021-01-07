Лукашенко посетил новый столичный храм Воздвижения Креста Господня вблизи бывшего немецкого концлагеря

Минск, 7 января. Александр Лукашенко 7 января посетил минский храм Воздвижения Креста Господня, где по традиции зажег рождественскую свечу и пообщался с участниками богослужения, сообщает его пресс-служба.

"Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем", — заявил Лукашенко.

Он передал в дар храму икону Божией Матери "Взыскание погибших". "В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь, — сообщает пресс-служба Лукашенко. — Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска".

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил Лукашенко бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова "…И отрет Бог всякую слезу".

Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева и входит в архитектурный комплекс, включающий входную браму с колокольней, церковно-приходской дом, в котором располагается воскресная школа и музей подвига советских военнопленных — узников Шталага-352 в Минске.

Новый храм, сообщает пресс-служба Лукашенко, граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80 тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.