Лукашенко поручил выработать симметричный ответ на санкции ЕС в отношении белорусских предприятий

Минск, 12 января. Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры на санкции Евросоюза в отношении некоторых белорусских предприятий. Об этом он заявил 12 января в Минске во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

"Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительства — вы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", — поручил Лукашенко, отрывок выступления которого разместил телеграм-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, "если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить". "Не надо бояться, надо им уже показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия типа МЗКТ и "Амкодор" и так далее, еще одно-два — мы должны их поддержать", — сказал он.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусского режима. Его отличие состоит в том, что санкции распространяются не только на чиновников, но и на бизнесменов, юридические лица — предприятия и фирмы.

В частности ограничительные меры введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО "Белтехэкспорт", "Дана холдингз/Дана Астра", ООО "Синезис", ОАО "Агат", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей". Помимо представителей власти в него также включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО "Амкодор") и Николай Воробей.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.