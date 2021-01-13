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Дата распечатки: 13.01.2021 14:29
 
13.01.2021 13:17 Политика, Беларусь — Евросоюз, Общество

Литовская "Премия свободы 2020" присуждена Светлане Тихановской

Минск, 13 января. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская награждена "Премией свободы" сейма Литвы.

13 января в Литве отмечают День защитников свободы — день памяти жертв трагических событий 1991 года, когда в ходе вооруженного столкновения возле Вильнюсской телебашни погибли 13 человек. "Премия свободы" была учреждена сеймом в 2011 году.

"Премию 2020 года присудили Светлане Тихановской и белорусскому народу, который мирно борется против насилия и беззакония в своей стране, — сообщила пресс-служба Тихановской. — Денежный приз в размере пяти тысяч евро Светлана Тихановская направит семьям погибших мирных протестующих".

Выступая сегодня в сейме, Тихановская отметила: "В этот день 30 лет назад к Вильнюсской телебашне пришла молодая женщина. Вместе с тысячами литовцев она приехала туда, чтобы мирно отстоять свободу своей страны. Через несколько часов ее насмерть раздавил советский танк. Ее имя среди имен 13 других героев, и его никогда не забудут в Литве. Как и Лорета Асанавичюте, в этом году белорусы вышли на улицы, чтобы определить будущее своей страны. К сожалению, как и Лорета, некоторые из них тоже были убиты за это мирное стремление".

"Почему отважные литовцы 30 лет назад пожертвовали своей жизнью? И почему сейчас миллионы белорусов рискуют жизнью? Причина проста. Они осмелились идти к свободе, — сказала Тихановская. — Режим думает, что, сокрушая нас своими машинами репрессий, они могут сокрушить наш дух свободы и наше достоинство. Этого не произошло в Литве и не произойдет в Беларуси. Дороги назад нет".

По словам Тихановской, белорусам "еще предстоит преодолеть трудности". "И важно знать, что мы не одиноки в борьбе за демократию, — подчеркнула она. — Мы веками чувствовали соседское плечо Литвы. Сегодня мы как никогда благодарны за поддержку, ведь друг познается в беде. И сегодня от имени всех белорусов я хочу вас за это поблагодарить".

Тихановская поблагодарила власти Литвы "за принципиальную позицию и большую поддержку всех белорусов", а всех литовцев — "за невероятную солидарность".

"Все белорусы помнят прекрасную картинку из тысяч литовцев, стоящих в цепи дружбы от Вильнюса до границы с Беларусью в 31-ю годовщину Балтийского пути. Вы вдохновляете и вселяете в нас надежду, — сказала Тихановская. — Я глубоко признательна за "Премию свободы 2020". Она принадлежит всем белорусам, мирно борющимся против насилия и беззакония. Это большая честь, но также и напоминание для всем: нам нужно оставаться сосредоточенными и сплоченными. И мы победим. За нашу и вашу свободу! Жыве Беларусь!"

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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