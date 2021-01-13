Журналист Андрей Александров задержан по уголовному делу

Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, сообщила БелаПАН его адвокат.

О каком деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, так как дала подписку о неразглашении. Сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина.

В УСК по Минску ситуацию пока не комментируют.

Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. Почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. 13 января, после того как директор БелаПАН отправился в милицию писать заявление о пропаже человека, выяснилось, что Александров находится в Октябрьском РУВД Минска.

Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. Вместе с Андреем была задержана его девушка, она сейчас находится на Окрестина.