Human Rights Watch: Власти Беларуси развязали беспрецедентные репрессии

Минск, 14 января. После президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, Беларусь захлестнули массовые и преимущественно мирные протесты, в ответ на которые власти развязали широкомасштабные жестокие репрессии, говорится в ежегодном "Всемирном докладе — 2021" правозащитной организации Human Rights Watch.

"Всемирный доклад — 2021" — это 31-й ежегодный обзор практик и тенденций в области прав человека по всему миру, который содержит анализ ситуации более чем в 100 странах.

В разделе, посвященном Беларуси, отмечается, что на мирные протесты власти ответили "произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур". "Эскалация полицейского насилия вызвала лишь дальнейший рост возмущения в обществе, и десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные митинги и демонстрации, требуя справедливых выборов и правосудия за произвол правоохранителей, — говорится в докладе. — В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиению, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками на разное время блокировали сайты, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет".

В докладе говорится, что президентские выборы в стране проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных кандидатов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и заявлений о массовых подтасовках.

В частности отмечается, что Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по сбору подписей популярному блогеру Сергею Тихановскому, который на тот момент отбывал административный арест, под предлогом того, что документы на регистрацию не были подписаны им лично. В результате вместо него на выборы выдвинулась его супруга Светлана Тихановская.

Как отмечает HRW, 18 июня были арестованы "ведущий оппозиционный кандидат Виктор Бабарико и его сын Эдуард". "Позднее власти сообщили, что против Бабарико возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и получении взяток. Сам он настаивает на том, что дело сфабриковано. На момент подготовки этого обзора Бабарико оставался в СИЗО, — говорится в докладе. — Еще одному ключевому оппозиционному кандидату, Валерию Цепкало, ЦИК отказал в регистрации, заявив о недействительности более половины подписей за его выдвижение".

HRW подчеркивает, что выборы происходили без наблюдения со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое не получило своевременного приглашения от белорусской стороны, а наблюдатели от коалиции белорусских правозащитных организаций, сформированной для мониторинга голосования, не были допущены к наблюдению за подсчетом голосов.

"Власти жестко пресекали мирные протесты 9—12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, — говорится в докладе. — За четыре дня было задержано почти семь тысяч демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни человек подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков. По меньшей мере четыре человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции".

"Вышедшие на свободу после задержания рассказывали о побоях, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоке, — констатируют правозащитники. — Некоторые получили серьезные телесные повреждения, включая переломы, рассечения или травмы головы. По словам бывших задержанных, милиционеры, омоновцы и спецназовцы хватали их на улице, иногда — предельно жестко, после чего избивали в набитых битком автобусах и милицейских "бусиках", где задержанные едва могли дышать. Несколько человек заявили, что омоновцы угрожали им изнасилованием: как правило, это происходило, пока их везли в отдел милицию. Как минимум один человек был изнасилован дубинкой".

В докладе отмечается, что к задержанным не допускали адвокатов, силовики игнорировали просьбы о медицинской помощи, родственники иногда в течение нескольких дней не могли выяснить судьбу задержанных. При этом подчеркивается, что нет информации о возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан о жестоком обращении с ними во время задержания и в местах содержания под стражей.

В документе сообщается, что "к середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами с начала августа, достигло 25 тысяч".

"С начала лета власти возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных президентских кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов по целому ряду безосновательных обвинений — от организации или участия в массовых беспорядках до хулиганства, — говорится в докладе. — Фигурантами уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и мошенничестве, также становились предприниматели и сотрудники компаний, которые поддерживали определенных оппозиционных кандидатов и пострадавших от милицейского насилия во время протестов. На 15 ноября в СИЗО по таким политически мотивированным обвинениям оставались по меньшей мере 118 человек".

HRW также отмечает, что с января по ноябрь 2020 года было зафиксировано свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста. "Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ", — говорится в докладе. В документе приводятся конкретные случаи, когда журналисты были избиты или травмированы при освещении протестов. В частности упоминаются избиения при задержании ганцевичских журналистов Александра Позняка и Сергея Багрова, корреспондента "Радыё Свабода" Антона Трофимовича, а также упоминается корреспондентка "Нашай Нiвы" Наталья Лубневская, которая 9 августа была госпитализирована после ранения резиновой пулей.

В докладе назван и задержанный блогер и консультант "Радыё Свабода" Игорь Лосик, который обвиняется в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". В настоящее время Лосик остается в СИЗО, где уже более 30 дней держит голодовку.

HRW замечает, что в конце августа власти лишили аккредитации по меньшей мере 19 журналистов иностранных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press и BBC.

В докладе затронута и тема пандемии COVID-19. "В течение всего периода пандемии президент Лукашенко отрицал опасность COVID-19, — говорится в документе. — Несмотря на высокий уровень контактного инфицирования, власти не вводили никаких ограничительных мер. В ноябре в Минске и ряде других городов был введен масочный режим. Власти предпринимали попытки заставить замолчать работников здравоохранения, которые рассказывали об опасности пандемии. В Витебске после интервью с критикой пассивности правительства был уволен главврач городской больницы скорой помощи Сергей Лазарь".