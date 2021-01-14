Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/01/14/ru_1074303/
Дата распечатки: 14.01.2021 15:01
 
14.01.2021 14:20 Политика, Общество

В офисе БелаПАН проходит обыск

Минск, 14 января. В офисе информационной компании БелаПАН проходит обыск.

Сотрудники компании, которые должны находиться в офисе, не отвечают на звонки. Возле здания стоит микроавтобус с номером 9906 PH-7. Рядом были замечены двое мужчин в черных масках. 

В офис направилась главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина, вскоре связь пропала и с ней. Адвоката Сергея Зикрацкого внутрь не пускают, мотивируя это тем, что обыск уже начался. "Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску", — сказал Зикрацкий.

Сотрудница БелаПАН Татьяна Бубликова сообщила в "Фейсбуке", что обыск начался примерно в 12.15. Его проводит Следственный комитет. 

Обыск связан с задержанием бывшего сотрудника БелаПАН журналиста Андрея Александрова. "Хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу", — сказала Бубликова.

Александров был задержан 13 января. Он проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). "Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

Анастасия Лосич, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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