ЕАБР: Госдолг Беларуси превысил 50% ВВП

Минск, 15 января. Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), оценивает уровень долговой нагрузки на белорусскую экономику в 54% ВВП, говорится в заключении на кредит, который Беларусь получила из средств ЕФСР осенью 2020 года.

По мнению авторов кредитного заключения, политическая напряженность и ослабление национальной валюты спровоцировали в прошлом году отток денежных средств с банковских вкладов и уход предприятий и населения в иностранную валюту, что привело к значительному снижению золотовалютных резервов.

Сложившаяся ситуация, считают эксперты евразийского банка, "заметно ослабила долговую позицию" Беларуси и привела к увеличению долга страны в расширенном определении.

Согласно оценке ЕАБР, если в 2019 году уровень государственного долга Беларуси к ВВП составлял 41,5% ВВП (с учетом госгарантий и обязательств местных бюджетов), то в 2021-м, после прошлогодних событий, будет составлять более 50% ВВП.

"В 2021 году, на фоне прогнозируемой слабой экономической активности, уровень долга к ВВП останется около 54%. Вместе с ростом долговой нагрузки экономика Беларуси будет испытывать давление со стороны увеличивающихся расходов на обслуживание долга. Согласно текущему графику платежей, пик выплат придется на 2023 год, когда Беларусь на амортизацию и процентное обслуживание потратит почти 4 млрд долларов", — отмечают эксперты Евразийского банка развития.

Во время декабрьской онлайн-конференции, проходившей в рамках Евразийского конгресса, советник исполнительного директора ЕФСР Сергей Улатов отмечал, что евразийский фонд внимательно анализирует ситуацию, которая складывается в Беларуси с долговой устойчивостью.

"Мы прежде всего смотрим на риски бюджета, разрывы в платежном балансе, которые могут создать системные риски для финансовой стабильности. В 2020 году у Беларуси были и запасы резервов, и запасы в бюджете для покрытия разрывов финансирования", — подчеркнул Улатов, отвечая на вопросы БелаПАН.

При этом он предположил, что в ближайшей перспективе "риски долговой устойчивости Беларуси будут возрастать". "Будут увеличиваться платежи Беларуси по евробондам, также доступ к долговому рынку для Беларуси не самый лучший, поэтому мы будем обращать на это внимание", — сказал Улатов.

В октябре прошлого года Евразийский банк развития из средств ЕФСР перечислил Беларуси кредит в 500 млн долларов. Средства предоставлены на срок до 10 лет со льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

"Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19", — пояснял Евразийский банк развития.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов в сентябре отмечал, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ. В октябре, после получения кредита ЕФСР, белорусское правительство сообщило о погашение задолженности за российский газ.