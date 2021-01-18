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Дата распечатки: 18.01.2021 19:39
 
18.01.2021 18:51 Спорт, Политика

ИИХФ лишила Минск права проводить чемпионат мира

Минск, 18 января. Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года.

Решение принято в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ", говорится в сообщении федерации.

Позднее ИИХФ рассмотрит статус Латвии как соорганизатора турнира, а также возможность его проведения в одной стране, чтобы облегчить соблюдение мер безопасности в связи с ковидом и передвижение команд-участниц.

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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