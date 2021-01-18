ИИХФ лишила Минск права проводить чемпионат мира (дополнено)

Минск, 18 января. Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года.

Решение принято в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ", после "комплексной юридической оценки", говорится в сообщении федерации.

В частности, устав федерации предусматривает лишение права на организацию ЧМ, если есть основания беспокоиться на предмет здоровья или безопасного передвижения игроков, официальных лиц, иностранных болельщиков и представителей СМИ.

Подчеркивается, что ИИХФ провела "справедливую и беспристрастную" оценку ситуации с привлечением независимых экспертов и всех заинтересованных сторон, которые были опрошены на предмет возможности проведения ЧМ в условиях растущей политической нестабильности и COVID-19.

Заключительным этапом анализа стала встреча с белорусскими властями 11 января и принятие нового экспертного заключения.

Совет ИИХФ пришел к выводу, что на данный момент обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении ЧМ невозможно.

"Очень жаль, что пришлось аннулировать совместную заявку Минска и Риги, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — Мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь успокоить социально-политическую ситуацию в Беларуси и найти позитивный путь вперед".

По словам Фазеля, Совет ИИХФ считает, что ЧМ не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, однако признает неуместность проведения этого мероприятия в Минске, когда речь идет о более серьезных проблемах и приоритете безопасности команд, зрителей и официальных лиц.

Позднее ИИХФ рассмотрит статус Латвии как соорганизатора турнира, а также возможность его проведения в одной стране, чтобы облегчить соблюдение мер безопасности в связи с ковидом и передвижение команд-участниц.

11 января на встрече с Фазелем в Минске Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею, если Латвия откажется от участия в его организации.

"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира, и это будет лучший чемпионат мира в истории", — сказал Лукашенко.

"Если Международная федерация хоккея не справится с давлением, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", — добавил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что, если бы не позиция исполкома IIHF и лично Фазеля, Беларусь "никогда бы не получила этот чемпионат мира". "Поэтому делай так, как будет лучше хоккею, так, как будет лучше твоим друзьям и тебе лично. Мы обиды таить не будем", — обратился он к президенту IIHF. "Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать", — сказал Лукашенко.

Он заверил, что в Беларуси нет и не будет никакой опасности "ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости". По словам Лукашенко, "протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии". "У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это — главная причина недовольства Беларусью отдельных политиков в Европе", — считает Лукашенко.

Визит Фазеля в Минск, прежде всего его теплые объятия с Лукашенко и совместная фотография с председателем местной хоккейной федерации Дмитрием Басковым, вызвали критику в европейских СМИ.

"Я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чтобы чемпионат мира привел к своего рода примирению правительства и оппозиции. Но что-то не получилось, и мне это тоже неприятно", — заявил президент ИИХФ в интервью Швейцарскому радио и телевидению.

В свою очередь Латвия заявила о неприемлемости проведения ЧМ в Минске. "Подтверждаю позицию Латвии о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске совершенно неприемлемо, репрессии против мирных демонстрантов, включая спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения", — написал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс 11 января на своей странице в "Твиттере".

13 августа прошлого года, через четыре дня после президентских выборов в Беларуси и начала протестов против фальсификации их итогов, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит, как можно организовать чемпионат вместе с Беларусью.

Обращение правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране было рассмотрено на заседании Совета ИИХФ 17 сентября. Члены совета постановили обратиться к экспертам с просьбой проанализировать ситуацию. Их отчет был представлен через два месяца. Руководство ИИХФ заявило, что для принятия окончательного решения необходимо больше времени.

16 ноября Латвия запретила въезд в страну председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти Романа Бондаренко.

17 сентября Европейский парламент призвал не проводить в Минске матчи ЧМ-2021. Такую же позицию публично высказали некоторые крупные политики и хоккейные чиновники как минимум семи из 16 стран-участниц. Кроме того, от спонсирования ЧМ в Минске отказались чешский автопроизводитель Škoda, бренд мужской косметики Nivea Men, производитель моторных масел Liqui Moly (оба — Германия). Озабоченность ситуацией с правами человека в Беларуси в письме ИИХФ выразил швейцарский производитель часов Tissot.