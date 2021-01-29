Лукашенко обещает к лету разобраться с жалобами пострадавших во время протестов

Минск, 29 января. Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями в БГУ 29 января выразил уверенность в том, что власти разберутся с жалобами пострадавших во время протестов граждан к лету.

Соответствующий видеофрагмент размещен в телеграм-канале "Пул Первого". Одна из студенток сказала, что "в период с 9 по 12 августа протесты активно модерировались, и имена модераторов в большинстве своем, к сожалению, остаются неизвестными, но пострадали конкретные граждане, студенты". "На какой стадии находится расследование поданных жалоб от пострадавших? Рассматриваете ли вы возможность применения амнистии к тем задержанным, которые не совершили тяжких правонарушений?" — спросила она.

Лукашенко на это ответил, что было выявлено "очень много организаторов и этих регулировщиков, которые там были", и они "ответят по всей строгости закона". "Те, кто оказались не в то время и не в том месте… Ну, это, знаешь, такая расхожая фраза: "А я тут прогуливаюсь". А откуда ты? "Из Серебрянки". А чего ты попал сюда? Или еще круче — из другого города прогуливаться приехал. Разные люди", — отметил он.

"Я не исключаю (я имею право по Конституции, по законам помиловать того или иного человека), что если заблудший, если он ошибся, так мы его не только освободим от уголовной какой-то там ответственности, но и восстановим в вузе, — сказал Лукашенко. — Надо спокойно к этому подойти, спокойно. И персонально. Поэтому ты абсолютно права, надо аккуратно изучать эти вопросы, делать соответствующие выводы, и если есть такие люди (может быть, и вы внесете такие предложения, комиссию создадите), кого-то надо восстановить. А решать вы должны, прежде всего. Я приму ваши предложения".

"И по поводу вот этих жалоб: мы держим это на контроле. Мы эти жалобы объединили, они находятся под контролем определенных групп следователей и людей. То есть они не разбросаны по всей стране. Мы их рассматриваем, но их несколько сотен. Это вот специально вкинули их, чтобы отсечь правоохранителей от конкретной работы. А у нас же в два раза с половиной за год увеличилось киберпреступлений, у нас — кражи, да есть и убийства, изнасилования и прочее. И там надо тоже этих подонков искать. Если честно, я там не знаю детально в часы и дни, когда это будет завершено, но я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется (генпрокурор докладывал), половину уже они там разобрали", — заявил он.

Стоит отметить, что по данным правозащитников, с августа 2020 года 33 тысячи человек привлечено к административной ответственности за участие в акциях протеста, в отношении 900 заведены уголовные дела.

При этом правозащитный центр "Весна" зафиксировал больше тысячи свидетельств задержанных участников акций протеста о применении к ним пыток и других видов жестокого и бесчеловечного обращения со стороны сотрудников силовых органов.

Анализ этих свидетельств "позволяет утверждать, что пытки носили массовый, системный характер и являлись организованной, политически мотивированной карательной акцией властей по запугиванию белорусского общества", говорится в аналитическом отчете "Весны" по итогам 2020 года.

Правозащитникам известно более чем о 1.800 обращениях пострадавших от пыток в органы Следственного комитета и прокуратуры, однако ни одного уголовного дела по этим фактам не возбуждено.