Медведев: России и Беларуси нужно реализовывать весь потенциал союзного договора, вплоть до единой валюты

Минск, 1 февраля. России и Беларуси нужно интегрироваться тесней, вплоть до единой валюты, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, нет ли смысла подождать с интеграцией, пока Беларусь не найдет внутриполитический консенсус.

"Я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, естественно, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные", — цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил, что белорусские власти упрекали российских коллег в давлении и стремлении ускорить процессы. "Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", — отметил Медведев.

По словам чиновника, это связано и с человеческими отношениями между жителями России и Беларуси, особыми братскими связями, и с прагматическими соображениями.

"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", — считает Медведев.