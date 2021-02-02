Белорусские правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН в связи с грубыми нарушениями прав Виктора Бабарико

Минск, 2 февраля. Белорусские правозащитники в очередной раз призвали спецдокладчиков ООН оценить вопиющее грубое нарушение права политзаключенного Виктора Бабарико на защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с планируемым рассмотрением его уголовного дела Верховным судом в первой инстанции.

Соответствующее обращение Белорусский Хельсинкский комитет и лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна" направили спецдокладчикам ООН по Беларуси Анаис Марен, по независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяну и по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.

Как сообщает сайт spring96.org, правозащитники просят спецдокладчиков призвать белорусские власти предоставить Бабарико право на защиту и справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу, а также на обжалование приговора.

В своем обращении правозащитники подчеркивают, что согласно ч. 5 ст. 370 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси приговоры, решения Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат.

"Соответственно, решения Верховного суда вступают в силу немедленно, — отмечается в обращении. — Однако п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что каждый, кто осужден за преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с законом".

Правозащитники отмечают, что УПК предусматривает возможность рассмотрения жалобы на приговор Верховного суда в порядке надзора, но надзор не является стадией пересмотра уголовного дела. "Надзорная жалоба является просьбой оценить, имеются ли в уголовном деле основания для организации процедуры по пересмотру дела, — поясняют правозащитники. — Надзорная жалоба рассматривается не в процессе, без участия сторон, без протокола. Комитет ООН по правам человека не считает стадию надзора в белорусской правовой системе эффективным средством защиты".

В середине января белорусские правозащитники уже обращались к спецдокладчикам ООН с просьбой потребовать от белорусских властей предоставления Бабарико возможности воспользоваться своим правом на защиту и юридическую помощь на конфиденциальной основе. Обращение было связано с тем, что к Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, более месяца не допускали адвокатов.

В сложившейся ситуации, считают правозащитники, речи о "справедливом судебном рассмотрении" уголовного дела в отношении Бабарико не может быть.

12 мая 2020 года Виктор Бабарико вышел из состава правления "Белгазпромбанка" и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. В тот же день он сообщил о намерении участвовать в президентских выборах. Бабарико поставил рекорд по числу подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси. По данным его штаба, их было собрано более 430 тысяч, а подано в ЦИК — 365 тысяч.

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления "Белгазпромбанка" были задержаны. Александр Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению, но при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. Его задержали по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда он руководил "Белгазпромбанком". Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампредседателя правления Алексею Задойко и зампредседателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

18 января текущего года пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом, отметили в КГБ.

Виктор Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, а его защитники настаивают на его невиновности.

"Международная амнистия" и белорусские правозащитные организации признали Бабарико политзаключенным.

Дата начала суда пока не называлась.