Глава Евросовета: Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси

Минск, 7 февраля. Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться.

"Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать", — написал он в своем "Твиттере".

"Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси", — заявил он.

7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций.

Цель акций солидарности — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.